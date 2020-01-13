В России разработают новую систему выплат учителям

В России разрабатываются поправки в Трудовой кодекс, позволяющие на федеральном уровне ввести единую модель оплаты труда педагогов.

"Мы сейчас боремся за то, чтобы 70% фонда оплаты туда учителей гарантированно уходило на оклады за одну ставку, то есть за 18 уроков в неделю. И только 30% должно выделяться на различные надбавки", — рассказала министр просвещения Ольга Васильева во время "Делового завтрака" в "Российской газете".

По словам министра, сейчас региональные власти самостоятельно определяют, как начислять оклады, набавки и стимулирующие выплаты, но пропорция "70 на 30" соблюдается не везде.