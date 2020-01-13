МИД России: Хафтар и Саррадж встретятся в Москве

В понедельник в Москве состоится встреча главы правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующего ливийской национальной армией Халифой Хафтаром, сообщили в МИД РФ.

Глава контактной группы РФ по Ливии Лев Деньгов отметил, что для переговоров в Москву прибудут также премьер-министр ПНС Ливии Файез Саррадж и глава Высшего Госсовета ПНС Халед Мишри.

В переговорах примут участие Саррадж, Хафтар и представителей других ливийских сторон. Ожидается обсуждение условий дальнейшего урегулирования в Ливии, в том числе возможность подписания соглашения о перемирии.

Кроме того, глава ЛНА Халифа Хафтар и спикер парламента, заседающего на востоке Ливии, Агила Салех также прибудут в столицу.

Будут ли они встречаться между собой — пока не известно, сказал Деньгов, добавив, что по отдельности у них пройдут встречи с российским руководством, а также с представителями турецкой делегации.