Жителям Южноуральска испортил аппетит набор роллов с тараканом

"Комплимент" от шефа. Роллы с тараканами привезла доставка жителям Южноуральска. Аппетит был испорчен, когда компания увидела насекомое, которое ползало в упаковке заказанных с доставкой роллов.

Пострадавшие признаются, что заказали набор в одном из сетевых ресторанов, передает корреспондент ГТРК "Южный Урал". Однако к блюду не притронулись. В роллах они заметили "комплимент" от шефа — таракана. Разочарованные покупатели опубликовали фото своего несостоявшегося ужина в соцсетях, а затем началось бурное обсуждение. "Глупцы, это бонус от компании. Комплимент от шефа. Так вам же экзотику привезли", — комментировали пользователи.

Вместе с тем, недовольные потребители решили отправить жалобу в Роспотребнадзор. Они рассчитывают, что ведомство организует проверку в это сетевом ресторане.