Лучший бомбардир "Крылышек" Соболев может перейти в "Динамо"

Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев может продолжить карьеру в московском "Динамо". Несмотря на действующий до 2021 года контракт с волжанами, форвард ведет переговоры с "бело-голубыми".

Ранее уже сообщалось, что "Крылышки" вполне могут потерять свой главный бомбардирский актив из-за того, что у самарской команды не слишком устойчивое финансовое положение. В частности, сообщалось об интересе к Соболеву со стороны питерского "Зенита" и казанского "Рубина".

Но ближе всех к заключению сделки, по сообщениям инсайдеров, подошло "Динамо". Переговоры между двумя клубами с участием агентов 22-летнего Соболева о трансфере находятся в продвинутой стадии, сообщает Sport24. Эксперты оценивают возможный переход в сумму от 2 до 4 млн евро.