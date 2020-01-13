Здание администрации президента Абхазии разграблено

В здании администрации президента Абхазии, которое 4 дня удерживали сторонники оппозиции, были вскрыты все сейфы и разграблена оружейная комната. Также были украдены все награды Рауля Хаджимбы, подавшего заявление о сложении с себя полномочий главы государства. Об этом ТАСС рассказал представитель госслужбы охраны.

Протестующие, требующие отставки президента, захватили здание администрации 9 января. 10 января Верховный суд Абхазии отменил решение Центральной избирательной комиссии страны об итогах выборов президента и постановил назначить повторные выборы.

12 января Рауль Хаджимба сложил полномочия главы государства. При этом он заявил о намерении обжаловать решение о проведении новых выборов в стране.