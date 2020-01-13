Хаджимба отказался от участия в выборах президента

В понедельник парламент Абхазии рассмотрит заявление президента Рауля Хаджимбы о сложении им полномочий. Накануне вечером он направил документ в Народное собрание. В пятницу Верховный суд Абхазии отменил итоги осенних выборов главы государства, как того требовала оппозиция и постановил назначить повторные.

В воскресенье ЦИК постановил: выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. В них смогут принять участие и новые кандидаты. Рауль Хаджимба баллотироваться не будет. В заявлении о своей отставке, направленном в парламент Абхазии, Хаджимба подчеркнул, что слагает с себя полномочия "во имя мира и сохранения стабильности в стране". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Абхазии Аслана Барцица.