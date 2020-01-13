В Москве крещенских морозов не будет

С 13 по 17 января погода в Москве останется рекордно теплой: днем температура будет плюсовой, ночью — небольшой минус.

"Период тепла длится с ноября. Температурный фон на ближайшей неделе будет близок к рекордному, в Москве он будет выше нормы на 8-12 градусов", — рассказал "Интерфаксу" и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Колебания температуры около ноля, дожди и мокрый снег приведут к тому, что высота установившегося в столице снежного покрова снизится в два раза.

18 января в регион придет антициклон, небо прояснится, и начнется небольшое похолодание. Однако, по словам Вильфанда, в ночь на 19 января, когда по всей России проходят традиционные крещенские купания, настоящих морозов в столице не будет.