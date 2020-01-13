Военные подняли из воды вертолет, разбившийся при тушении пожаров в Австралии. Видео

Военнослужащие королевского австралийского военно-морского флота подняли со дна водохранилища вертолет, потерпевший крушение в минувший четверг, 9 января. Операцию по извлечению воздушного судна сняли на видео.

Вертолет Bell UH-1H разбился в ходе операции по тушению лесных пожаров. По предварительным данным, винтокрылая машина столкнулась с дамбой, после чего упала в водоем и утонула.

На борту находился только пилот. Он получил легкие травмы и благополучно добрался до берега, где ему была оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, что пожары в Австралии бушуют с осени минувшего года. Огонь унес жизни 27 человек, еще некоторое количество людей числится в списках пропавших без вести. Выгорели миллионы гектар территории, уничтожены тысячи домов, гибнет множество животных.

Властям пока не удалось переломить ситуацию с распространением огня и взять ее под контроль.