СК заинтересовался массовым отравлением детей в Челябинске

Правоохранительные органы начали проверку по факту массового отравления в детском саду Челябинска. В причинах инцидента, помимо сотрудников Роспотребнадзора, теперь будут разбираться и следователи, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Напомним, ранее поступила информация о вспышке кишечной инфекции в детсаду №444 Калининского района. Пострадали несколько воспитанников учреждения. Выходные они провели в больнице. Однако в рамках прошедшего сегодня аппаратного совещания с главой города руководитель управления здравоохранения Наталья Горлова доложила, что в настоящий момент все они выписаны из больницы.

Также стало известно, что в детском саду была проведена тщательная дезинфекция, а работники пищеблока заменены. Как заявила начальник горздрава, угроза для посещения учреждения на сегодняшний день отсутствует.

Какая именно инфекция вызвала массовое отравление, специалисты определят по результатам лабораторных исследований. К ним подключился и региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Ее ход будет контролировать руководство управления.