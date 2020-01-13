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13 января 202012:06

СК заинтересовался массовым отравлением детей в Челябинске

ГТРК "Южный Урал"

Правоохранительные органы начали проверку по факту массового отравления в детском саду Челябинска. В причинах инцидента, помимо сотрудников Роспотребнадзора, теперь будут разбираться и следователи, сообщает корреспондент ГТРК "Южный Урал".

Напомним, ранее поступила информация о вспышке кишечной инфекции в детсаду №444 Калининского района. Пострадали несколько воспитанников учреждения. Выходные они провели в больнице. Однако в рамках прошедшего сегодня аппаратного совещания с главой города руководитель управления здравоохранения Наталья Горлова доложила, что в настоящий момент все они выписаны из больницы.

Также стало известно, что в детском саду была проведена тщательная дезинфекция, а работники пищеблока заменены. Как заявила начальник горздрава, угроза для посещения учреждения на сегодняшний день отсутствует.

Какая именно инфекция вызвала массовое отравление, специалисты определят по результатам лабораторных исследований. К ним подключился и региональный Следственный комитет. Сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Ее ход будет контролировать руководство управления.

Текст: ГТРК "Южный Урал"

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