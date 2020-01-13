Керамическая броня, наушники и очки. Армия ЗВО почти перешла на "Ратник"

Свыше 80% старых бронежилетов 20-й общевойсковой армии Западного военного округа заменили на современные средства защиты. Речь идет об экипировке из комплекта "Ратник" с керамическими пластинами, которые выдерживают попадание даже бронебойно-зажигательной винтовочной пули.

Кроме того, бойцам ЗВО выдали шлемы, наушники, защитные очки, перчатки, наколенники и налокотники, сообщает агентство "Интерфакс".

Военные уточняют, что новая экипировка гораздо удобнее образцов, стоявших на вооружении раньше. Так, например, на бронежилете можно разместить дополнительные подсумки под боеприпасы и другие необходимые вещи.

На данный момент в войсках проходит испытания "Ратник-2". Как говорят разработчики, он в полтора раза легче предыдущей модификации. При этом количество элементов экипировки увеличилось с 40 до 60. Ее можно адаптировать под любую военную специальность: стрелок, разведчик, механик-водитель и медик.