"Будут подарки даже последнему подлецу": Улюкаев написал в тюрьме новогодний стих

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев, который в декабре 2017 года был приговорен к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режим и штрафу в 130 миллионов рублей за вымогательство взятки в 2 миллиона долларов у руководства "Роснефти", перед Новым годом написал в тюрьме два стихотворения.

Одно из них – философское: о мудрости "от Планотова до Платона", в котором, в частности, есть слова: "Человек человеку – волк / Если забыть про душу!"

Другое стихотворение, которое цитирует Агентство городских новостей "Москва", было явно навеяно новогодними праздниками: "Если детям дают мандарины / В тюрьме – винегрет".

Отмечает Улюкаев и капризы природы: "В казенной фуфайке почти что жарко / Стоять в самый короткий день на плацу".

"Вот и настал Новый год, и будут подарки / Даже последнему подлецу", — пишет экс-министр.

В мае прошлого года ряд СМИ сообщил о разводе Алексея Улюкаева, но позже во ФСИН эту информацию опровергли.