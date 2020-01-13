Семья проехала на коньках и с коляской по Онего 22 километра

Из Великой Губы до острова Кижи на коньках. Семья Демочкиных из Петрозаводска вместе с ребенком, который был в коляске, преодолели 22 километра. Елена Демочкина рассказала о поездке в социальных сетях, назвала ее безопасной и дала несколько рекомендаций.

Самое главное, считает Елена, — это лед. Обязательно надо перед поездкой советоваться с местными жителями. Так, в этом году на Онега льда почти нет, только в заливах. И в первые дни января семье пришлось ехать по свежему чёрному льду, толщиной местами пять сантиметров. Кроме того, одежду лучше одевать легкую, но не продуваемую. Обязательно взять с собой пауэрбанк для мобильного телефона, и заранее загрузить в него карту для отслеживания местоположения. А начать путешествие лучше с более традиционных решений, советует Лена. Проехаться на подушке Хивус, исследовать местность и оценить, где есть опасные течения.

ГТРК "Карелия" напоминает, по данным МЧС, на озерах Карелии льда практически нет, и выход на него опасен для жизни. Жителей республики призывают быть осторожными — даже если в одном месте лёд прочный, то совсем рядом ситуация может быть иная.