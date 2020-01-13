Скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Новосибирска

В ночь на 13 января в больнице Новосибирска скончался 16-летний юноша из Кемерова, которого 8 января доставили в медучерждение из аквапарка "Аквамир".

Как сообщили "Интерфаксу" в региональном минздраве, подросток находился в очень тяжелом состоянии и умер, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что вечером 8 января юноша вместе с родителями был в новосибирском аквапарке.

Когда на некоторое время он оказался в бассейне без взрослых, нога мальчика застряла в металлической конструкции, и он начал тонуть.

Инструктор-спасатель оказал юноше первую помощь на месте, его экстренно доставили в больницу, но через несколько дней он умер.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей", свою проверку проводит прокуратура.