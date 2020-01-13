Полицейские заинтересовались поведением участника свадебного кортежа в Улан-Удэ

Автомобилист, передвигавшийся по Улан-Удэ в составе свадебного кортежа, оказался под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД из-за опасного вождения.

Как сообщают СМИ, полицейские начали проверку после того, как в Сети были опубликованы кадры дорожных пируэтов в исполнении водителя на проспекте 50-летия Октября в столице Бурятии.

"При выполнении этого трюка никто не пострадал, счастья молодоженам", — подписал ролик пользователь, разместивший его в одном из местных пабликов.

После того, как личность нарушителя будет установлена, его ожидает неприятная беседа со стражами порядка и привлечение к административной ответственности.