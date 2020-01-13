Пожар в пригородном поезде в Сумской области попал на видео

В Сумской области Украины на ходу загорелся пригородный дизель-поезд.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 января, в селе Новгородское. Огонь, по предварительным данным, вспыхнул из-за неисправной электропроводки и быстро распространился по кабине.

Спасатели успели отцепить нетронутые пламенем вагоны и потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал.