Десятки тысяч людей эвакуируются из-за извержения вулкана Тааль

На Филиппинах проснулся вулкан Тааль: в воскресенье он выпустил столб пепла, дыма и пара, а к понедельнику стал извергать лаву.

В настоящее время правительство Филиппин занимается эвакуацией жителей близлежащих населенных пунктов, включая многочисленные рыбацкие деревушки.

Полная эвакуация объявлена в радиусе 14 километров от вулкана, и, несмотря на то, что многие жители отказываются покидать свои дома, беспокоясь за имущество и скот, десятки тысяч людей переехали на безопасное расстояние.

Издание The Guardian сообщает, что в эвакуационные центры прибыли более 8 тысяч человек, однако большая часть беженцев предпочла найти временное пристанище у родственников или друзей.

В воскресенье столичный аэропорт был закрыт, отменились более двух сотен рейсов. К утру понедельника, 13 января, воздушная гавань частично возобновила свою работу.

Сотрудники Филиппинского института вулканологии и сейсмологии дают осторожные комментарии и затрудняются с прогнозами. По их словам, вулкан Тааль всегда отличался неожиданными извержениями, его деятельность возникала и прекращалась одинаково внезапно, последний раз он был активен в 1977 году.

О пострадавших от извержения вулкана не сообщается.