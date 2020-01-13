Мария Миронова впервые показала младшего сына

Актриса Мария Миронова впервые поделилась фотографией младшего сына Федора.

На своей странице в Instagram Мария опубликовала семейное фото, на котором старший сын Андрей держит на руках своего младшего брата. "Братские чувства. Кто сказал, что мужчинам не свойственна нежность?" – прокомментировала кадр актриса.

Молодая мама ранее выкладывала несколько фото и видео того, как она прогуливается с коляской. Фотографию Федора она показала в первый раз. Правда, лицо малыша рассмотреть нельзя, так как оно скрыто сердечком.

Мария Миронова – дочь известных советских актеров Андрея Миронова и Екатерины Градовой, звезда фильмов "Салют-7", "Олигарх", "Доктор Рихтер", "Миллиард", "Холоп" и многих других. Ее первый сын Андрей, которому сейчас уже 27 лет, родился от брака с бизнесменом Игорем Удаловым.

Свою личную жизнь актриса предпочитает скрывать. Она долго не сообщала о своей второй беременности. Младший сын Федор родился 30 сентября 2019 года в Греции. Кто отец мальчика, Мария также не рассказывает. Она только сообщила, что ее мужа зовут Андрей и он работает в русско-японской фирме.