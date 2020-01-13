Биатлон. Юрлова заменит Поршневу на очередном этапе Кубка мира

В составе женской сборной России по биатлону перед очередным этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге произошла обратная замена: Екатерина Юрлова-Перхт выздоровела и выступит на пятом этапе, который стартует 15 января. Анастасия Поршнева отправится на Кубок IBU.

Как сообщает источник в Союзе биатлонистов России, Поршнева заменила Юрлову на предыдущем этапе в Оберхофе, а теперь тренеры предусмотрели обратную замену. Других изменений в составе сборной не предусмотрено, но, возможно, Евгения Павлова может выступить в Рупольдинге в составе женской эстафеты.