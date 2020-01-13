Новости Спорт

Все видео этой рубрики
13 января 202015:20

Дакар. Каргинов выиграл восьмой этап и увеличил отрыв в общем зачете

dakar.com

Гонщик российской команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов выиграл восьмой этап многодневного ралли-рейда "Дакар-2020". Второе место занял еще один представитель нашей "конюшни" Антон Шибалов. Лидеры этапа возглавляют и общий зачет гонки.

Время экипажа Каргинова 4 часа 24 мин. 58 сек. Шибалов со своими партнерами отстал на 5 мин. 54 сек. Третий результат показал представитель чешской команды Tatra Алеш Лопрайс. 4-е и 5-е места заняли еще два представителя "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и не участвующий в общем зачете Эдуард Николаев.

В общем зачёте Каргинов опережает экипаж Шибалова на 27 мин. 6 сек. Третьим идет представитель белорусского "МАЗа" Сергей Вязович, Лопрайс пока четвертый, а Сотников – пятый. Как уже сообщали Вести.Ru, экипаж Николаева снялся с общего зачета, но продолжает борьбу за призы на отдельных этапах.

Напомним, что ранее организаторы приняли решение не проводить гонку 8-го этапа среди мотоциклистов и мастеров квадроцикла по причине траура по погибшему накануне португальскому мотогонщику Паулу Гонсалвешу.

Сейчас

15:12

Путин провел совещание по подготовке Послания

14:45

Правительство выделит 22 миллиона на закупку иностранных лекарств для больных детей

13:49

Иран признал Пентагон террористической организацией

13:17

Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

11:28

Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

11:12

Хаджимба отказался от участия в выборах президента

10:50

Здание администрации президента Абхазии разграблено

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Правительство выделит 22 миллиона на закупку иностранных лекарств для больных детей

Правительство выделит 22 миллиона на закупку иностранных лекарств для больных детей

54 минуты назад
Ситуация накаляется: Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Ситуация накаляется: Иран внес Пентагон в список террористических организаций

37 минут назад
Столтенберг пообещал "оборонительный и соразмерный" ответ России

Столтенберг пообещал "оборонительный и соразмерный" ответ России

1 час назад
Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

Принцу Гарри предстоит серьезный разговор со старшими родственниками

1 час назад

Трансляции

16:20

Заявление для прессы по итогам российско-турецких переговоров в формате "2+2"

15 января

11:55

Ежегодное послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
11:57

Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию. Сурдоперевод
Все трансляции
Путин провел совещание по подготовке Послания

Путин провел совещание по подготовке Послания

54 минуты назад
Сотни пассажиров во всем мире спустились в метро без штанов

Сотни пассажиров во всем мире спустились в метро без штанов

1 час назад
Мать двоих детей обнаружила сотни пауков в бананах из супермаркета

Мать двоих детей обнаружила сотни пауков в бананах из супермаркета

1 час назад
Мария Миронова впервые показала младшего сына

Мария Миронова впервые показала младшего сына

1 час назад
Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

Абхазский парламент принял отставку президента Хаджимбы

2 часа назад
9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

9 самых привлекательных заповедников России для экотуризма в 2020 году

8 часов назад
Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели

2 часа назад
В Москве крещенских морозов не будет

В Москве крещенских морозов не будет

4 часа назад
"Фиктивный" брак Винокура растянулся на всю жизнь

"Фиктивный" брак Винокура растянулся на всю жизнь

1 час назад
Дело Захарченко: у СК есть доказательства взяточничества экс-полковника

Дело Захарченко: у СК есть доказательства взяточничества экс-полковника

12 часов назад
В "Ниссан" готовят план возможного выхода из альянса с "Рено"

В "Ниссан" готовят план возможного выхода из альянса с "Рено"

9 часов назад
Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

Рак молочной железы: в поисках "волшебной пули"

3 часа назад
"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

"Вторжение" Федора Бондарчука: как снимался главный киноаттракцион

3 часа назад
Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

Нужна помощь: Арину Евсеенко спасет прибор для откашливания и лекарство

7 часов назад
"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

"Холоп" побил кассовый рекорд фильма "Т-34"

16 часов назад
Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

Если ты пропустил: 10 лучших фильмов 2019

02.01.2020 16:46
Мировые звезды жалуются на угрозы от жителя Омска

Мировые звезды жалуются на угрозы от жителя Омска

18 минут назад
Театры Бабкиной и Кадышевой опровергли сообщения о драке певиц

Театры Бабкиной и Кадышевой опровергли сообщения о драке певиц

31 минута назад
У Пунтус нашли лекарство для борьбы с лишним весом: оно может вызывать галлюцинации

У Пунтус нашли лекарство для борьбы с лишним весом: оно может вызывать галлюцинации

38 минут назад
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

43 минуты назад
Московские таксисты избили женщину и ограбили вступившегося за нее студента

Московские таксисты избили женщину и ограбили вступившегося за нее студента

51 минута назад
Врачей не будут наказывать за нечаянную утерю наркотиков

Врачей не будут наказывать за нечаянную утерю наркотиков

1 час назад
Медиков обязали предоставлять родственникам умерших документы о ходе лечения

Медиков обязали предоставлять родственникам умерших документы о ходе лечения

1 час назад
В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

В Башкирии украли более миллиона рублей из собачьей конуры

2 часа назад
Аквариум на морозе: жители Долгопрудного возмущены "камерой пыток" для рыб

Аквариум на морозе: жители Долгопрудного возмущены "камерой пыток" для рыб

2 часа назад
Десятки тысяч людей эвакуируются из-за извержения вулкана Тааль

Десятки тысяч людей эвакуируются из-за извержения вулкана Тааль

2 часа назад
"Creta-киллер" Kia Seltos уже у российских дилеров

"Creta-киллер" Kia Seltos уже у российских дилеров

3 часа назад
Девочку, найденную в коробке в Мытищах, удочерили

Девочку, найденную в коробке в Мытищах, удочерили

3 часа назад
Скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Новосибирска

Скончался подросток, захлебнувшийся в аквапарке Новосибирска

3 часа назад
"Будут подарки даже последнему подлецу": Улюкаев написал в тюрьме новогодний стих

"Будут подарки даже последнему подлецу": Улюкаев написал в тюрьме новогодний стих

3 часа назад
Керамическая броня, наушники и очки. Армия ЗВО почти перешла на "Ратник"

Керамическая броня, наушники и очки. Армия ЗВО почти перешла на "Ратник"

4 часа назад
Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

Стороны конфликта в Ливии прибыли на переговоры в Москве

4 часа назад
Момент аварии в Вологодской области, унесшей две жизни, попал на видео

Момент аварии в Вологодской области, унесшей две жизни, попал на видео

5 часов назад
"Живые" фото подтвердили слухи о Samsung Galaxy S20

"Живые" фото подтвердили слухи о Samsung Galaxy S20

5 часов назад
Mercedes готовит для России 4 кроссовера

Mercedes готовит для России 4 кроссовера

6 часов назад
Дакар. Этап гонки мотоциклистов отменен из-за смерти Гонсалвеша

Дакар. Этап гонки мотоциклистов отменен из-за смерти Гонсалвеша

6 часов назад
Останки 11 украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране, доставят одним рейсом

Останки 11 украинцев, погибших при крушении "Боинга" в Иране, доставят одним рейсом

7 часов назад
Иммунитет из пробирки: специалисты впервые вырастили иммунные клетки человека в лаборатории

Иммунитет из пробирки: специалисты впервые вырастили иммунные клетки человека в лаборатории

7 часов назад
Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника"

Скончался режиссер фильма "Приключения Электроника"

7 часов назад
Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

Сотовые операторы начали повышать стоимость тарифов

8 часов назад
Кинокритики США сделали свой выбор: Тарантино, Феникс, Зеллвегер, Питт, Мендес и "Паразиты"

Кинокритики США сделали свой выбор: Тарантино, Феникс, Зеллвегер, Питт, Мендес и "Паразиты"

8 часов назад
Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

Фестиваль духовной музыки открыла "Рождественская оратория"

14 часов назад
Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

Шнуров отреагировал матерным стихом на новость о нем с Дудем

20 часов назад
Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

Сбитая в день рождения Рената Литвинова заявила, что была трезва

20 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку