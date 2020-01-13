Дакар. Каргинов выиграл восьмой этап и увеличил отрыв в общем зачете

Гонщик российской команды "КАМАЗ-мастер" Андрей Каргинов выиграл восьмой этап многодневного ралли-рейда "Дакар-2020". Второе место занял еще один представитель нашей "конюшни" Антон Шибалов. Лидеры этапа возглавляют и общий зачет гонки.

Время экипажа Каргинова 4 часа 24 мин. 58 сек. Шибалов со своими партнерами отстал на 5 мин. 54 сек. Третий результат показал представитель чешской команды Tatra Алеш Лопрайс. 4-е и 5-е места заняли еще два представителя "КАМАЗ-мастер" Дмитрий Сотников и не участвующий в общем зачете Эдуард Николаев.

В общем зачёте Каргинов опережает экипаж Шибалова на 27 мин. 6 сек. Третьим идет представитель белорусского "МАЗа" Сергей Вязович, Лопрайс пока четвертый, а Сотников – пятый. Как уже сообщали Вести.Ru, экипаж Николаева снялся с общего зачета, но продолжает борьбу за призы на отдельных этапах.

Напомним, что ранее организаторы приняли решение не проводить гонку 8-го этапа среди мотоциклистов и мастеров квадроцикла по причине траура по погибшему накануне португальскому мотогонщику Паулу Гонсалвешу.