Мать двоих детей обнаружила сотни пауков в бананах из супермаркета

Британке Холли Крэй пришлось съехать из дома вместе со своими детьми – пятимесячным малышом и 4-летним сыном – после того, как из лопнувшей грозди бананов, купленных в супермаркете, выползли пауки.

Женщина рассказала, что их были "сотни, если не тысячи".

Мать двоих детей испугалась, что это смертельно опасные пауки из Бразилии, и вызвала службу дезинфекции, пишет The Sun.

Представители сети известных в Британии супермаркетов, где были куплены эти бананы, говорят, что выжить в неподходящем для них климате пауки бы не могли.

Кроме того, там заверили, что перед отправкой в Соединенное королевство все бананы моются, опрыскиваются и проверяются на качество, однако пытаются уладить с покупательницей эту неприятную ситуацию.