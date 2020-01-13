Ситуация накаляется: Иран внес Пентагон в список террористических организаций

Иран внес Пентагон в список террористических организаций. Соответствующий законопроект Меджлиса одобрил президент Хасан Рухани. Документ представляет собой поправку к принятому ранее закону, в рамках которого запрещенной организацией было признано Центральное командование Вооруженных сил США. Протестующие в Тегеране, тем временем, снова готовятся выйти на улицы.

Лучше оказаться пассажиром того самолета, чем быть свидетелем этой трагедии. Так звучат извинения главы Корпуса стражей исламской революции за сбитый украинский лайнер.

"Мы были в состоянии войны с Америкой, и мы до сих пор в нем находимся. Мы солдаты этой нации и преданы этому народу. Я клянусь всемогущему богу, что хотел бы оказаться в этом самолете, разбиться в нем и сгореть, чтобы не быть свидетелем этого трагического инцидента. Мне никогда не было так стыдно за всю мою жизнь. Никогда. Мы допустили ошибку, и многие наши соотечественники были убиты из-за нашей ошибки, но это было непреднамеренно. Мы приносим свои извинения. Мы сожалеем", — заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами.

Акции в память о погибших во время авиакатастрофы проходят по всему Ирану. А в Тегеране у британского посольства местные жители потребовали закрытия диппредставительства Соединенного Королевства и высылки посла Роберта Макэйра.

Дипломата задержали за подстрекательство толпы, но через 15 минут отпустили. Правда, затем вызвали в иранский МИД, чтобы выразить официальный протест. В Тегеране полагают, что ряд западных стран пытаются управлять антиправительственными митингам извне.

По данным иранских СМИ, среди демонстрантов стали появляться люди с оружием. Эти подозрения косвенно подтверждает и Twitter главы Белого дома, в котором Дональд Трамп защищает американскую политику санкций и публикует направленные на иранскую аудиторию твиты на фарси.

مشاور امنیت ملی امروز عنوان کرد كه تحریم ها و اعتراضات، ایران را«به شدت تحت فشار»قرار داده است و آنها را مجبور به مذاكره می كند.در واقع، اصلا برایم اهمیتی نداردکه آیا آنها مذاکره می کنند یا نه.این کاملاً به عهده ی خودشان است، اما سلاح هسته ای نداشته باشیدو«معترضان خود را نکشید.» https://t.co/DBGGs8QFcJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 января 2020 г.

"Советник по национальной безопасности сказал сегодня, что санкции и протесты оказывают давление на Иран и заставляют его вести переговоры. На самом деле, мне все равно, ведут ли они переговоры. Это зависит от них, но Тегерану нельзя иметь ядерное оружие и убивать своих протестующих", — заявил Трамп.

Канцлер Германии Ангела Меркель вместе с британским премьером Борисом Джонсоном, комментируя историю с задержанием британского посла, заявили, что речь идет о нарушении международного права. При этом, обвинения Тегерана во вмешательстве Соединенного Королевства во внутренние дела Республики они предпочли проигнорировать.

Заодно Лондон напомнил о необходимости провести тщательное расследование крушения украинского лайнера. С аналогичным требованием выступил и канадский премьер Джастин Трюдо. Он отметил, что Оттава будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто виноват в крушении самолета.

Аналитики, в свою очередь, пишут, что тщательного расследования стоило бы потребовать от Вашингтона, касаемо убийства генерала Сулеймани. Особенно после того, как глава Пентагона признал, что у разведки не было точных данных о готовящихся атаках на американские посольства.

- Президент сказал, что он был убежден, что возможно могли бы быть атаки на наши посольства. Я разделяю это мнение. Вот почему я отправил отряды наших десантников на защиту наших посольств на Ближнем Востоке – в Багдаде и в других городах, — заявил глава Пентагона Марк Эспер.

- Возможно, могли бы быть. Это звучит как подозрение, а не как подтвержденная угроза, основанное на данных разведки.

- Президент не говорил про данные разведки, он говорил "возможно могли бы быть".

- Вы хотите сказать, их не было?

- Я их не видел. По поводу атак на четыре посольства, я разделяю мнение, что эти атаки могли быть.

Несмотря на то, что прямого вооруженного конфликта между Ираном и США удалось избежать, безопасность региона, по словам экспертов, висит на волоске. В сложившейся ситуации, как полагают в германском МИД, помочь может Россия, оказав необходимое давление на Иран.

Известно, что ситуацию в Исламской Республике обсудили президенты России и Франции. Как сообщили в Елисейском дворце, Москва и Париж заинтересованы в сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий. Будущее иранских ядерных соглашений, а также последствия уничтожения украинского Boeing станут центральными темами заседания Совета ЕС на уровне глав МИД. Встреча пройдет 20 января 2020 года.