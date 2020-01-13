У Пунтус нашли лекарство для борьбы с лишним весом: оно может вызывать галлюцинации

Стали известны подробности трагедии, случившейся с фотомоделью Ксенией Пунтус. Следователи обнаружили в личных вещах девушки сильнодействующий препарат, направленный на борьбу с лишним весом.

В настоящее время, как сообщает РИА Новости, Ксения Пунтус по-прежнему находится в реанимации. Ее может навещать в день лишь один человек из числа родственников.

Ранее сообщалось, что ранним утром, 11 января, модель обнаружили в Трехпрудном переулке под окнами дома, в котором проживает внук Никиты Михалкова Андрей Баков. Пунтус была без верхней одежды и обуви. Она получила многочисленные переломы ног, таза и тяжелую травму черепа.

Как сообщает "Московский комсомолец", Ксения отдыхала вместе с Баковым и приятельницей Марией на вечеринке. Около трех часов утра они отправились домой к молодому человеку. Сам Баков, по его словам, отправился спать, Мария уехала, а Пунтус осталась у него.

В 11 утра молодой человек проснулся. Фотомодели в этот момент дома не было, в квартире остались ее верхняя одежда, обувь и мобильный телефон. Входная дверь была закрыта на замок. Баков увидел, что в одной из комнат было открыто окно. Пострадавшая к тому времени уже находилась в больнице. Андрей утверждает, что во время сна не слышал никаких шумов, криков и прочих подозрительных звуков.

Полицейские обнаружили в личных вещах Пунтус сильнодействующий медицинский препарат — анорексигенное лекарственное средство. Оно направлено на усиление чувства насыщения. Его часто используют представители модельного бизнеса. Препарат имеет ряд побочных эффектов, в числе которых появление галлюцинаций. Принимая такое лекарство, человек может совершать бесконтрольные поступки, которые несут риск для его жизни. Следователи не исключают версии, что препарат мог стать причиной падения девушки из окна.

Коллеги Ксении Пунтус рассказали, что девушка не употребляла наркотики и всегда отличалась ответственным отношением к работе. 14 января у нее были запланированы съемки в Париже.