Кудерметова обыграла Стосур на турнире WTA в Хобарте

Россиянка Вероника Кудерметова, которая занимает 42-е место в рейтинг-листе Женской теннисной ассоциации, провела очень хороший матч на турнире WTA в австралийском Хобарте, который подводит к Australian Open-2020. Наша спортсменка выиграла у опытной Саманты Стосур.

Австралийская чемпионка американского "Большого шлема" 2011 года сейчас переживает не самые лучшие времена, но все же на домашнем состязании она была фаворитом в поединке с Кудерметовой. Тем ценнее успех нашей спортсменки, которая сумела разобраться с соперницей в двух не самых сложных для себя партиях – 6:2, 6:2.