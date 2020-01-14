Тимуру с пороком сердца срочно требуется операция

У Тимура из Нижнекамска врожденный порок сердца. За свои 11 лет мальчик перенес уже пять операций. Сейчас ему необходима еще одна — закрыть дефект межжелудочковой перегородки. Сделать это можно щадящим методом с помощью окклюдера. Однако его стоимость составляет 420 133 рублей. Найти такие деньги самостоятельно родители ребенка не могут.

Помочь Иванову Тимуру

Долгожданный и желанный второй ребенок родился в семье 12 мая 2008 года. "Малыш родился в срок, без каких-либо отклонений. Мы и представить не могли, какие испытания нас ждут впереди", — говорит мама мальчика.

Когда малышу исполнился месяц, он заболел. Несмотря на летнюю жару, у ребенка были холодные ножки, а чуть позже посинел носогубный треугольник. Обследование у кардиолога обнаружило врожденный порок сердца — коарктация (сегментарное сужение) аорты, дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП), мышечный дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) вторичный.

В 3 месяца врачи провели первую операцию — сделали резекцию коарктации с анастомозом "конец в конец". Малыш начал расти, однако место анастомоза осталось суженым. Поэтому в 2,5 года была сделана вторая операция — транслюминальная баллонная ангиопластика коарктации аорты.

Еще две операции потребовались в июне 2012 года и в январе 2015 года. Но и на этом мучения не закончились. В августе 2015 года ребенку снова сделали полосную операцию — резекцию коарктации с анастомозом "конец в конец".

На данный момент у Тимура остался дефект межжелудочковой перегородки. В декабре 2019 года кардиохирург из Словакии Павел Говора на консультации в ДРКБ Казани рекомендовал закрыть дефект окклюдером, чтобы больше не делать операцию на открытом сердце и не травмировать организм ребенка. Но квоту на такую операцию не предоставляют. Стоимость окклюдера составляет 420 133 рублей.

"Сумма очень велика, а времени нет! И с этой проблемой мы не можем справится самостоятельно. Нам очень, нужна ваша помощь!" — обращается ко всем неравнодушным мама Тимура.

Помочь Иванову Тимуру

Также можно помочь, отправив SMS на номер 7545 с любой суммой пожертвования (например: 300) или на номер 3434 со словом "Помогаю" и любой суммой пожертвования (например: Помогаю 300).

Кроме того пожертвование можно сделать через "Сбербанк-онлайн" (в назначении платежа необходимо указать "Благотворительный взнос для Иванова Тимура".