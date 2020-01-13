Лишились паспортов и денег: в Мадриде обокрали Инну Чурикову и Глеба Панфилова

Актриса Инна Чурикова, ее супруг – режиссер Глеб Панфилов и их сын Иван попали в неприятную ситуацию в Испании. Когда они прилетели в Мадрид, где собирались отметить новогодние праздники, их обокрали.

По сообщению ряда СМИ, в аэропорту у семьи российских знаменитостей и их сына украли загранпаспорта, а также деньги, банковские карточки и некоторые ценности.

В частности, актриса лишилась очков стоимостью 90 тысяч рублей, а общий ущерб Чурикова оценила в 250 тысяч рублей.

Для того, чтобы вернуться на Родину, им пришлось оформлять документы через российское диппредставительство, пишет StarHit.

Подруга Инны Чуриковой Алла Будницкая рассказала "Вечерней Москве", что актриса и ее семья уже благополучно добрались до дома. Заявление в полицию они написали уже в Москве, о перспективах расследования кражи пока неизвестно.

В 2012 году Инна Михайловна с супругом уже попадали в аналогичную ситуацию на Кипре. Пока они с Глебом Анатольевичем были на прогулке, в их гостиничный номер забрались воры и вынесли сейф с документами и деньгами. Тогда Чуриковой и Панфилову тоже пришлось восстанавливать документы.