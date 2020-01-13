Мальчика, которого отчим ставил коленями на гречку, отпустили к матери

Восьмилетнего мальчика из Омска, которого отчим ставил на колени на гречку в качестве наказания, отдали обратно в семью. Такое решение приняло руководство интерната, где ребенок провел последние недели.

Директор интерната Евгений Пузанов рассказал ТАСС, что мать мальчика не лишена родительских прав. Ребенок в данный момент проживает с ней и каждый день ходит на занятия в интернат – посещает психолога и логопеда.

"Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат", – отметил Пузанов.

По его словам, семья находится под контролем.

В декабре прошлого года мать мальчика, которого истязал отчим, попросила вернуть ей ребенка. Сам школьник тоже пожелал остаться с матерью, обвинив в истязаниях и побоях только ее сожителя.

Об издевательствах над ребенком стало известно в мае прошлого года. Мальчик, не вынеся истязаний, сбежал от родителей и попросил помощи у соседа по даче, а тот вызвал полицию и медиков. Зерна гречки, на которую ставили мальчика, буквально вросли в его кожу, их пришлось удалять хирургическим путем. После реабилитации в клинике ребенка вернули матери.

Позже выяснилось, что отчим снимал издевательства над пасынком на видео. Одна такая запись появилась в интернете, вызвав большой резонанс в обществе. На ситуацию обратила внимание уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова. Она высказала недоумение в связи с тем, что ребенка вернули в семью. Тогда его забрали у матери и поместили в школу-интернат на время проверки.