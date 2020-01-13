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Иван Голунов освобожден 1 час назад

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13 января 202016:45

Голунова уведомили о возбуждении дела против полицейских, причастных к его преследованию

Журналиста Ивана Голунова уведомили о возбуждении дела в отношении полицейских, причастных к его преследованию. Об этом сообщил сам Голунов агентству "Интерфакс". По его словам, ему пришло официальное уведомление из Следственного комитета России.

"Дело возбуждено по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", – рассказал журналист.

Адвокат Голунова Сергей Бадашмин, в свою очередь, сообщил, что его подзащитного пока так и не признали потерпевшим.

В свою очередь, адвокат журналиста Сергей Бадамшин сообщил, что Голунов пока так и не признан потерпевшим по делу.

Ранее о возбуждении дела в отношении полицейских заявил президент России Владимир Путин. Выступая на Большой пресс-конференции, глава государства рассказал, что пять стражей порядка, ставшие фигурантами дела, были отстранены от службы и уволены из органов внутренних дел.


Корреспондента издания Meduza Ивана Голунова задержали 6 июня. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сам журналист утверждал, что запрещенные вещества ему подбросили и что его преследование связано с его профессиональной деятельностью.

Дело Голунова вызвало большой общественный резонанс.11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено.

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