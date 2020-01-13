Принц Гарри и Маркл пригрозили рассказать о расизме и сексизме в королевской семье

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пригрозили дать большое разоблачительное интервью, в котором расскажут о тайнах королевской семьи. К таким мерам пара прибегнет в том случае, если им не разрешат отказаться от титула.

Как сообщает The Sun, ссылаясь на источник, принц Гарри и Меган Маркл уже общались с рядом американских телеканалов, в числе которых ABC, NBC, CBS, а также с телеведущей Опрой Уинфри. Супружеская пара хочет рассказать свою историю. Отмечается, что герцогине Сассекской приходилось многое замалчивать. Якобы принц Гарри и Маркл столкнулись в королевской семье с расизмом и сексизмом.



Ранее стало известно, что королева Елизавета II проведет встречу с принцем Чарльзом, принцем Уильямом, а также принцем Гарри. Ключевой тема разговора станет решение герцога и герцогини Сассекских сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи, а также желание стать финансово независимыми.