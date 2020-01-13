Медведев, Хачанов и Рублев улучшили позиции в рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала очередную версию классификации игроков на 13 января. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся в ней на четвертую строчку, улучшили свои позиции и наши Карен Хачанов и Адрей Рублев.

Медведев сместил с 4-го места австрийца Доминика Тима. Хачанов поменял 17-е место на 16-е, а Рублев, который выиграл на минувшей неделе чемпионский титул в столице Катара Дохе, оказался в Топ-20 – на 18-й строчке.

Рейтинг ATP по-прежнему возглавляет испанец Рафаэль Надаль (10235 условных баллов), серб Новак Джокович (9720) – второй, швейцарец Роджер Федерер (6590) – третий. Также в Топ-10 Медведев (5960), Тим (5890), грек Стефанос Циципас (5375(, русский немец Александр Зверев (3345), итальянец Маттео Берреттини (2870), испанец Роберто Баутиста-Агут (2640) и француз Гаэль Монфис (2565).