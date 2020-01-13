В Лос-Анджелесе объявили номинантов на кинопремию "Оскар-2020"

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премии "Оскар". Информацию о претендентах на золотые статуэтки опубликовали в Twitter американской киноакадемии. В число претендентов на звание лучшего режиссера вошли Квентин Тарантино (фильм "Однажды… в Голливуде") и Мартин Скорсезе (фильм "Ирландец").

Также в список номинантов вошли режиссеры Сэм Мендес ("1917"), Пон Чжун-хо ("Паразиты") и Тодд "Филлипс ("Джокер").

В номинации "Лучшая актриса" заявлена Рене Зелвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Синтия Эриво ("Гарриэт") и Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

За титул лучшего актера поборются Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Леонардо Ди Каприо ("Однажды… в Голливуде"), Адам Драйвер ("Брачная история"), Хоакин Феникс ("Джокер") и Джонатан Прайс ("Два Папы").

Указанные картины, а также "Форд против Феррари" (режиссер Джеймс Мэнголд) и "Кролик Джоджо" (режиссер Тайка Вайтити), претендуют на премию в номинации "Лучший фильм".

Как отметил главный редактор киноканала "Синема" Иван Кудрявцев, среди режиссеров главная борьба должна развернуться между Тарантино и Скорсезе.

"Секундантами в схватке выступят Сэм Мендес с его военной драмой "1917" и кореец Пон Джун-хо с его "Паразитами" (у каждого из них номинаций поменьше, но шансы взять статуэтку-другую – верные)", – полагает он.

По мнению Кудрявцева, лучшим актером станет Хоакин Феникс. Возможно, "Джокер" с его участием получит золотую статуэтку за лучший саундтрек.

"Ирландцу" не уйти без статуэтки хотя бы за лучший адаптированный сценарий, а "Паразиты" почти наверняка обойдут всех в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", – считает эксперт.

По мнению Кудрявцева, "Оскар" в нынешнем году не обойдется без скандалов: скорее всего, премию обвинят в том, что он "абсолютно "белый" и чересчур мужской". Основания для этого есть: в режиссерской категории не представлена ни одна женщина, а среди темнокожих актрис оказалась только одна номинантка – Синтия Эриво.

Ранее с подобными обвинениями столкнулась премия Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA). Там все актеры-номинанты оказались белыми, а в двух ключевых номинациях не оказалось ни одной женщины-режиссера.

92-я церемония вручения премии "Оскар" состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.