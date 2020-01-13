"Сибирь" отыгралась в гостях у китайского "Куньлуня" со счета 0:3

Настоящий триллер разыграли в Пекине местный "Куньлунь Рэд Стар" и новосибирская "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева вели со счетом 3:0 после 28 минут игры, но в итоге победа досталась гостям – 4:3.

Китайский клуб повел довольно легко после того, как Локхарт и Челиос с интервалом в 2 минуты забили две шайбы. В середине второго периода Вонг сделал преимущество "звезд" еще более значительным.

Гости бросились в погоню и еще до второго перерыва смогли отыграть два гола – отличились Руохамаа и Миловзоров. Когда же на 49-й минуте Романцев счет сравнял, стало ясно, что зрителей ждет огневая концовка. В ней более хладнокровными оказались игроки "Сибири": Саюстов забил решающий гол, а его партнеры отстояли победу.