11,7 миллиона за отдых: стало известно о самых дорогих турах россиян в 2019 году

Ассоциация туроператоров России назвала топ-15 туров, за которые россияне в 2019 году отдали больше всего денег. Суммы составляют несколько миллионов рублей.

Самым "дешевым" оказался летний отпуск для семьи из четырех человек. За него путешественники заплатили 3,1 миллиона. Тур включал перелет и проживание в течение 18 ночей в пятизвездочном отеле, который располагается в провинции Антальи. На каждого человека пришлось заплатить по 775 тысяч рублей.

На первом месте по стоимости оказался комбинированный тур Сейшелы + ОАЭ для семьи из четырех человек. За него туристы заплатили 11 728 600 рублей. Он включал в себя отдых продолжительностью 18 дней. На Сейшельских островах семья проживала последовательно в двух отелях класса делюкс. В ОАЭ они разместились уже в одной гостинице, но также в номере высочайшего класса. За каждого человека пришлось заплатить по 2 923 150 рублей.

В тройке лидеров также оказались туры за 8 690 000 и 10 700 000 рублей. В первом случае семья из семи человек отдыхала в Турции. На каждого человека пришлось по 1 241 428 рублей. Во втором группа из шести туристов провела время на острове Сардиния в Италии. Стоимость за каждого туриста составила 1 783 333 рублей.