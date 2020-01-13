"Путин. 20 лет". Интернет-альбом пополнился новыми материалами

Кремль опубликовал вторую часть альбома, приуроченного к 20-летнему юбилею пребывания Владимира Путина на посту главы государства. Сегодня в Сеть выложили редкие архивные фотографии и видео — с 2005 по 2008 год.

Среди них, например, приезд Путина в 2005 году в Серпухов — к ветерану Великой Отечественной войны Антонине Ефремовой, тогда он подарил ей новый автомобиль "Волга". Также встреча с маленьким Димой Рогачевым. У мальчика был диагностирован лейкоз. Владимир Путин навестил ребенка в больнице. Впоследствии, по инициативе главы государства, в Москве был построен детский онкологический центр — он назван в честь Димы Рогачева.

Есть кадры за 2006 год: глава государства стреляет в тире во время посещения новой штаб-квартиры Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России. В том же году - посещение монастыря Шаолинь.

2008 год. 23 февраля в Красной Поляне глава государства поздравляет военнослужащих горных бригад, базирующихся на Северном Кавказе, с Днем защитника Отечества. Также в 2008 году Путин принимает в своей резиденции в Сочи американского лидера Джорджа Буша.

Визит в Москву Муамара Каддафи. Владимир Путин познакомил его с французской певицей Мирей Матье, которая давала концерт в Кремле.

31 декабря 2019 года исполнилось 20 лет с момента, когда Владимир Путин стал временно исполняющим обязанности президента России. К этому юбилею на сайте Кремля опубликовали исторические фото- и видеокадры с главой государства.