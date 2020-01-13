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13 января 202017:44

"Человек-паук" поддержал протестующих во Франции, забравшись на 187-метровый небоскреб

LA VDN

Французский скалолаз-экстремал Ален Робер, иначе известный как "человек-паук", взобрался на 187-метровый небоскреб компании Total, который располагается в пригороде Парижа. Таким образом он поддержал забастовку против пенсионной реформы.

Как сообщает La Voix du Nord, перед началом восхождения Ален Робер заявил, что люди тратят сорок лет своей жизни за работой, которая зачастую для них является нелюбимой. По его словам, он уже недалек от пенсии, но единственный способ его заработка — это скалолазание. Робер задался вопросом, должен ли он в таком случае совершать одиночные восхождения до 64 или до 67 лет. Экстремал отметил, что некоторые профессии сложнее других, потому это нужно учитывать.

Издание сообщает, что после того, как "человек-паук" добрался до крыши, его задержали полицейские. К слову, это уже привычная процедура для экстремала — он часто имеет проблемы с правоохранительными органами из-за своего увлечения.

Данный французский небоскреб Ален Робер покоряет уже в восьмой раз. Впервые он вскарабкался по его стене в 1999 году.

На своей странице в Instagram за несколько часов до восхождения экстремал поделился видео, на котором запечатлен стеклянный небоскреб.

Забастовки во Франции длятся уже более месяца. Участники акций выступают против пенсионной реформы, которая подразумевает отмену особых пенсионных тарифов для работников железной дороги, оперы, балета, адвокатов и прочих сфер деятельности.

В декабре 2019 года артисты Парижского национального театра исполнили на ступенях Дворца Гарнье отрывок из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро".

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