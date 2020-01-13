Брачный аферист с матерью сбежали от обманутых невест в Израиль

Выпуск "Прямого эфира" посвящен паре аферистов – Жанне и Григорию Паламарчукам. Ранее несколько женщин рассказали о том, что стали жертвами мошенников, которые умеют входить в доверие и обманывать людей.

Из-за их действий кто-то лишился квартир, кто-то – больших сумм денег. Известно об этой паре стало после того, как о них рассказала Регина Камалетдинова из Петербурга.

Григорий обещал на ней жениться, женщина забеременела, а "жених" пропал, оставив ее без квартиры и пяти миллионов рублей.

Приютила Регину еще одна бывшая обманутая "невеста" Паламарчука Марина Юрченко.



Два месяца назад Регина родила мальчика. Она рассказала, что пыталась выйти на связь с Григорием и просила вернуть деньги, но в ответ получила лишь оскорбления и унижения.

Марина Юрченко, со своей стороны, сообщила, что жертвы аферистов написали коллективное заявление в прокуратуру. Однако, по ее словам, "дела раскидали по разным районам города" — по месту прописки пострадавших, а ей пришел отказ.

Тем временем, стало известно, что у Жанны Паламарчук несколько паспортов на разные фамилии. Она же — Ева Миллер, она же — Жанна Розман. Женщина уже была судима, однако ее жертвы до сих пор не получили назад свои деньги и остались без жилья.

Сами же Паламарчуки, как оказалось, уехали в Израиль. Об этом сотрудникам программы сообщила жительница городка Бат-Ям. По ее словам, именно на этом курорте сейчас обитают аферисты.

Корреспондент "Прямого эфира" Роман Монахов отправился в Израиль и нашел Паламарчуков недалеко от Тель-Авива.

Что они ответили своем своим жертвам? Собираются ли возвращать им деньги?

Правда ли, что Жанна и Григорий – граждане Израиля? На какие средства они там живут, собираются ли возвращаться в Россию, и кто еще, кроме обманутых женщин, мечтавших о свадьбе с Паламарчуком, стал жертвами этой пары?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".