Страдать и плакать: Медведев призвал не радоваться Новому году

Нелепо радоваться такой чепухе, как Новый год, решил пошутить об окончаниях новогодних праздников премьер-министр России Дмитрий Медведев. Каждый новый год хуже старого и приближает конец жизни, процитировал Антона Павловича Чехова глава российского правительства на вручении правительственных премий журналистам 13 января 2020 года, сообщает ТАСС.

В Новый год следует не радоваться, а страдать, плакать, призвал Медведев, поскольку денег становится меньше, плешь – больше, морщины извилистей, а жена – старее. "На этой оптимистической ноте, — продолжил шутить с журналистами Медведев, — я хотел бы вам пожелать веселого Старого Нового года".

Медведев также призвал журналистов в День российской прессы не забывать, что 13 января праздники заканчиваются. А также призвал почаще вспоминать изречения классиков русской литературы.

Старый Новый год — традиционный, но не официальный праздник в России. Он возник в 1918 году при переходе с юлианского на григорианский календарь. Отмечается Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января.

Впрочем, в меланхоличном настроении Дмитрий Медведев пребывает с конца 2019 года. Он первым обратил внимание коллег на то, что праздник ненастоящий: не радует!

"Елочка не горит", — указал российский премьер-министр на украшенную шарами, но без горящих гирлянд елку в зале заседаний правительства во время последнего заседания министров перед наступлением 2020 года.

На заседание правительства по отмене устаревших нормативов еще советского времени 13 января Дмитрий Медведев пришел в галстуке с розовыми лебедями. В феврале 2017 года Медведев надел зеленый галстук с мопедами, а в ноябре 2018 года проводил совещание с министрами в галстуке с пером от Brioni.

Тогда Медведев отвечал, что советуется с женой, чтобы не обидеть, какой пиджак или галстук ему надеть, но окончательное решение всегда принимает сам.