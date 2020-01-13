Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции для скота

Мексиканец попал в больницу, приняв стимулятор потенции, предназначенный для быков. Как пишет Daily Mail, мужчина обратился к врачам после трех дней непрерывной эрекции.

Житель города Рейноса, чье имя не называется, принял препарат, готовясь к свиданию со своей 30-летней подругой. Более того, за стимулятором он съездил в соседний штат – Веракрус.

Романтические планы мексиканца успехом не увенчались: ему пришлось перенести хирургическую операцию.

В марте прошлого года сообщалось о москвиче, который принял слишком большую дозу средства для усиления потенции и умер прямо во время встречи с любовницей. У мужчины не выдержало сердце, врачи скорой помощи не смогли его спасти.