Студент признался в покушении на убийство жены депутата

22-летний студент Николай Фролов полностью признал вину и дал признательные показания в рамках уголовного дела о покушении на убийство главного бухгалтера компании PBF GROUP Светланы Хананашвили.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал в Гагаринском суде Москвы следователь, отметив, что в связи с этим просит служителей Фемиды арестовать подозреваемого на два месяца.

Адвокаты Фролова, в свою очередь, попросили направить своего клиента под домашний арест, апеллируя к тому, что у него порок сердца.

Ранее Гагаринский суд отправил на два месяца в следственный изолятор директора частной школы "Русский Гарвард" 36-летнюю Василису Маслову, которую следствие называет заказчиком преступления. Сама Маслова вину не признает, а ее защита утверждает, что она беременна.

В рамках уголовного дела также задержана и 21-летняя Ирина Погарченко.

Следствие полагает, что конце 2019 года Маслова на почве ревности решила убить Светлану Хананашвили, жену депутата Академического района Москвы от партии "Яблоко" Михаила Хананашвили. Для этого она привлекла двух своих бывших учеников – Фролова и Погарченко.

9 января 2020 года молодой человек подкараулил жену депутата у дома и нанес ей шесть ударов ножом в живот и шею. Пострадавшая потеряла сознание, но ей вовремя оказали медицинскую помощь и экстренно доставили в больницу, где сейчас она находится в тяжелом состоянии.

Сам Хананашвили заявил, что с Масловой его связывают только рабочие отношения.