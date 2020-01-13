Лучший бадминтонист мира японец Момота едва не погиб в ДТП

Известный японский бадминтонист Кенто Момота, который возглавляет международный рейтинг по итогам сезона, пострадал в серьезной автомобильной аварии. Столкновение машины, в которой ехал спортсмен, закончилось смертью ее водителя, а Момота получил перелом носа и многочисленные ушибы.

Инцидент произошел в Малайзии, где японец выиграл очередной турнир серии Masters и вместе со своими тренером, его помощником и физиотерапевтом отправился в аэропорт на взятой напрокат машине. В пути водитель не справился с управлением, врезался в 30-тонный грузовик и погиб.

Момота и два из трех его попутчиков были доставлены в госпиталь, сообщает Евроспорт.Ru. Впрочем, ни жизни бадминтониста, ни здоровью членов его команды ничего не угрожает.