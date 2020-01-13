Женщина в гневе забросала камнями рвущиеся к белорусской границе машины

Простоявшая около суток в очереди на польско-белорусской границе женщина взялась с помощью булыжников регулировать движение автотранспорта и воспитывать водителей, который прорывались к КПП без очереди. Разгневанную автовладелицу сняли на видео.

"Очередь на польской границе километров семь... Нервные люди сутки в очереди. Эта женщина сутки не пускает тех, кто вклинивается в очередь", — пояснил автор видео.

Кадры были сделаны у польского пункта пропуска "Кузница", сопредельного с белорусским "Брузги". На записи видно, как женщина бросает крупный камень в сторону проскочившего серебристого Nissan. После этого водитель машины, из которой ведется съемка, уходит в сторону, дабы тоже не получить булыжником.