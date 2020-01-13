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Боевые действия в Ливии 1 час назад

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13 января 202021:04 Алексей Головко

Точка мира: о чем удалось договориться на переговорах по Ливии

Точка мира: о чем удалось договориться на переговорах по Ливии

В Москве прошли крайне важные переговоры — о мире в Ливии. В российскую столицу внезапно прилетели главные действующие лица ливийского вооружённого конфликта. Это и глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж, и командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар.

Уже согласован документ о прекращении огня в Ливии, об этом сообщил Сергей Лавров. Брифинга министров иностранных дел России и Турции — ставших организаторами этой встречи — ждали почти 8 часов.

Столько машин во дворе дипломатического особняка, да еще и с черно-белыми, военными номерами — явный признак важнейшего события. В доме приемов российского МИДа решается судьба Ливии. Посредники — Россия и Турция. Министры обороны и иностранных дел двух стран встречаются первыми.

Пока работают камеры, Лавров и Шойгу как настоящие дипломат и военный, хранят молчание. Журналисты только успевают заметить — на столе есть еще одна табличка и на ней написано "Ливия". И в МИДе подтверждают — лидер ливийского правительства национального согласия Фаиз Сарадж и его противник фельдмаршал Халифа Хафтар здесь же. Вот на фотографии, просочившейся в СМИ, последнего приветствует Сергей Лавров.

А дальше начинаются переговоры, у которых нет дедлайна.

В Ливии вот уже больше суток как объявлено перемирие. Но выстрелы продолжаются. Винят в этом стороны конечно же друг друга. Приезд в Москву для Сараджа и Хафтара это шанс на бумаге закрепить договоренность и четко прописать, кто, где и когда будет отводить войска и контролировать прекращение огня.

Политики это обсуждают 8 часов подряд. Перед пресс-конференцией даже успели российский флаг заменить, чтобы оттенки красного на обоих флагах совпадали. И всё было не зря. Результат достигнут.

"Мы можем доложить, что определенный прогресс достигнут и господин Сарадж и председатель Высшего государственного совета господин аль-Мишри его подписали. Маршал Хафтар и господин Салех рассматривают этот документ позитивно и попросили время до утра следующего дня", — рассказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.

Идея о вселивийском перемирии впервые появилась 8 января. Ее озвучили Владимир Путин и Реджеп Эрдоган во время встречи в Стамбуле.

О необходимости прекратить огонь российский президент говорил и во время московских переговоров с Ангелой Меркель. И вот слова уже превратились в реальный документ.

"Мы поработали над документом и приняли во внимание компромиссные положения, которые были предложены маршалом Хафтаром. Если он подпишет этот документ, тогда в результате той инициативы, которую предложили два президента, мы добьемся того, что Сарадж и Хафтар возьмут на себя необходимые обязательства. Продолжится режим перемирия", — подчеркнул Мевлют Чавошлоглу, министр иностранных дел Турции.

Никаких подробностей соглашения пока нет. Детали скорее всего еще будут уточняться. С документом всю ночь будут работать. Но после 9 лет гражданской войны это уже можно считать дипломатической победой.

Россия и Турция остаются главными посредниками в межливийском урегулировании. Успехи двух стран не оставляют равнодушными и западные государства. В Германии уже объявили о желании провести свой ливийский саммит. Но очевидно, что диалог в Берлине будет всё равно строиться на договоренностях, достигнутых сегодня в Москве.

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