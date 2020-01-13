Архив к 20-летию Путина в Кремле: "Барыня" от Буша, поездка на Афон и рисунок Димы Рогачева

Глава государства за штурвалом стратегического бомбардировщика, знакомство с Димой Рогачевым, Каддафи в Москве, Джордж Буш-младший, танцующий "Барыню". Второй президентский срок Путина отражен в редких фото и видеокадрах. 13 января опубликована новая подборка уникальных президентских архивов, приуроченная к 20-летию с того дня, когда Владимир Путин стал исполняющим обязанности президента России. На сайте по адресу 20.kremlin.ru появились фото- и видеозаписи, собранные с 2005 по 2009 год. Успехи в борьбе с терроризмом, социальные реформы, победа российской заявки на Олимпиаду, вооруженный конфликт в Южной Осетии и мировой экономический кризис.

Второй президентский срок Владимира Путина. И — новые высоты: вот он за штурвалом стратегического бомбардировщика Ту-160, знаменитого "Белого лебедя". Путин вторым пилотом управляет самолетом от подмосковного аэродрома Чкаловский до Кольского полуострова, экипаж выполняет сложнейшую даже для опытных асов процедуру дозаправки в воздухе.

И все более амбициозные цели: Путин — в тире главного разведывательного управления.

- Полковник Путин стрельбу закончил! – отчитывался президент после тренировки.

Повышенное внимание Путин проявлял к армии и к техническому оснащению, и к подготовке вооруженных сил. Он возрождает целые направления, которые были незаслуженно закрыты после распада СССР. Горные подразделения решено было восстанавливать, когда на Кавказе погибли двое бойцов спецназа, только что уничтожившие банду террористов.

"Солдат вышел на лед, начал падать, офицер пытался его спасти. И оба упали в пропасть, — рассказывал перед горной бригадой Владимир Путин обстоятельства их гибели. – И тогда стало ясно, что у нас нет специальной подготовки для ведения боевых действий в горах. В советское время у нас были специальные подразделения, но в середине 1980-х годов они были ликвидированы. Как это часто бывает, ликвидировали именно то, что больше всего нужно. Именно тогда я принял решение воссоздать в наших вооруженных силах специальные подразделения, которые имели бы специальную подготовку и специальное оборудование, и специальное вооружение. Судя по тому, что я совсем недавно видел в двух горных бригадах Минобороны и в соответствующих подразделениях внутренних войск МВД, это нам действительно удалось".

Путин — первый российский президент, который посещает Афон. За рулем едет в Иверский монастырь.

- Откуда он взялся, — поинтересовался Путин, увидев на дороге мула. – Вышел к нам и сопровождает.

Афонский мул сопровождал машину президента и в гору, и обратно. Это редкий случай, когда эти пугливые животные к кому-то так привязываются. Монахи в этом увидели добрый знак, о чем рассказали в документальном фильме Владимира Соловьева "Президент".

"Такого не было никогда на Афоне, чтобы мул бежал впереди какого-либо транспорта. Раз это произошло, я думаю, это какой-то знак Божьей матери, как покровительницы Афона, — отметил начальник кафизмы Святого Модеста монастыря Симона Петра иеродьякон Евстафий. – Президенту какой-то знак был. Я думаю, что ему, наверное, лучше и понятнее это дело".

А в монастыре Святого Пантелеймона (он хоть и на Афоне, но принадлежит русской православной церкви) Путин трижды ударяет в самый большой на Балканах колокол. Духовное возрождение — в том числе и через укрепление здоровья физического. Сам Путин демонстрирует отличную форму — катается на лыжах, плавает в бассейне, погружается на дно Байкала, и скачет верхом на лошади во время короткого отдыха в сибирской тайге.

Путин в буддийском монастыре Шаолинь — первый из мировых лидеров.

Когда мальчик на шоу падает, будто замертво, так по сценарию шоу положено, Путин заметно нервничает. У него вообще особое отношение к детям. Президент к Диме Рогачеву немедленно приехал, когда узнал, что смертельно больной ребенок мечтает о встрече.

Из этого общения и рисунков Димы вырос потом целый детский онкогематологический центр, названный именем мальчика. Такие болезни теперь там лечатся в 85 процентах случаев.

- Это вам, — передает мальчик свои рисунки Путину.

А это Путин дарит автомобиль "Волга" ветерану войны Антонине Ефремовой. Легендарная разведчица хотела восстановить монумент памяти героям Великой Отечественной, но собранные ею деньги спонсоров в районной администрации разворовали. Пришлось вмешаться президенту.

- А хотите я вас сейчас на руки возьму? – спрашивает Путина женщина.

- Нет. Это я вас должен на руках носить, — галантно парирует президент.

Страна объединена и возрождается. В политике — и внутренней, и внешней — четкие приоритеты. Заложены основы для строительства будущих газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", достигнуты договоренности с европейскими партнерами.

В международных делах, считает Путин, должна быть взаимность. А если НАТО расширяется на Восток, то Россия обязательно предпримет ответные шаги.

"Мы взяли и ликвидировали базы в Камрани (во Вьетнаме), на Кубе, вывели все свои воинские подразделения из Восточной Европы, из европейской части вообще вывели все крупные подразделения и тяжелые вооружения, — констатирует Путин. – Что получилось? База в Румынии, где мы сейчас находимся, база в Болгарии, позиционный район стратегических ПРО в Польше, в Чехии. Это же все движение к нашим границам военной инфраструктуры. Давайте говорить об этом прямо и честно, откровенно с отрытыми картами. Мы хотим такого диалога".

Для ливийского лидера Каддафи в Кремле гостеприимно устанавливали привычный ему бедуинский шатер. Путин познакомил его с французской певицей Мирей Матье, о творчестве которой в Ливии раньше и не слышали.

"Мы собираемся в бедуинской палатке в центре российской столицы", — отмечал Муаммар Каддафи.

На последней встрече Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего в ранге президента — с кубанским казачьим хором все лихо отплясывали "Барыню".

Отношения между Россией и США еще выглядели безоблачными, как закат над Черным морем, на который Путин и Буш с берега сочинской резиденции "Бочаров ручей" тогда смотрели вместе.