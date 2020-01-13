Дубай ушел под воду: город затопили экстремальные ливни

Ярче всего погода показала свои капризы в Дубае. Там случились экстремальные для этого региона ливни — самые сильные за почти тридцать лет. Улицы туристического мегаполиса ушли под воду. Жители из автомобилей пересаживаются на гидроциклы. В аэропорту оказались заблокированы сотни отдыхающих, в том числе и россияне. Как город в песках неожиданно поплыл?

На кадрах, появившихся в Сети, и без перевода понятно, что житель Дубая, сидящий на крыше своей машины, удивлен и раздосадован. Он не припомнит такого наводнения. Для города со средней годовой температурой +30 происходящее является чем-то из ряда вон выходящим. После первого же ливня Дубай встал в многочасовую пробку. Все только начиналось. Русскоязычный водитель рассказал, что невозможно было выехать даже от некоторых домов, с каких-то улиц. Везде перекрывали дороги такие лужи, которые даже можно назвать озерами.

Водный мир — сотни машин просто утонули, а дождь не прекращался. Кроме того, на Дубай обрушился град! Это уже не непогода в курортном городе, а стихийное бедствие. Случаи единичные, но спасатели даже эвакуировали людей вертолетом.

Дорожным службам теперь предстоит восстанавливать обрушившуюся магистраль. Минимум один человек погиб — на него упала стена дома, вода размыла основание.

Аэропорт Дубая замер — сотни рейсов отложили или вовсе отменили. Подтоплены взлетно-посадочные полосы и подступы к терминалам.

Любое передвижение по городу — по колено в воде. Автобусы и такси, конечно, не снимали с линий. Но куда они проедут по таким улицам-каналам? Находчивые горожане сами придумывали, как выкрутиться из ситуации. Кто-то вовсе в качестве транспортного средства использовал двери.

Все превратилось в Венецию на какой-то период. Не очень выдерживали дожди многие помещения.

Вместо luxury-отдыха туристы, в том числе и российские, получили тихие семейные вечера: ужин, игра в ассоциации. Все равно знаменитый дубайский Mega Mall оказался затоплен — шопинг отменяется. А в визитную карточку Дубая (небоскреб Бурдж-Халифа) бьют молнии. Даже в лобби отеля не спустишься — кругом вода. Композитор, продюсер Вячеслав Тюрин рассказал, что сложившаяся ситуация отняла у людей большое количество отпускного времени. Многие были вынуждены коротать свои деньки не на пляже, а в отеле.

Это самые сильные дожди в Дубае за 27 лет. Но туристический бизнес быстро приходит в себя: статусные развлечения в любую погоду. Буйство стихии стараются преподнести как неожиданное, но незабываемое приключение.