Сплошные "цветочки": в Челябинске показали "Снежную королеву" для взрослых

Роскомнадзору, прокуратуре и полиции в ближайшее время предстоит разбираться в хитросплетениях отношений героев одной из самых известных сказок Андерсена. Новогоднее шоу "Снежная королева", которое представили жителям и гостям Челябинска, повергло зрителей в шок — детский спектакль оказался взрослым. Чтобы родители уводили детей не сразу, ненормативную лексику, без которой в подобном шоу было, конечно, не обойтись, режиссер по фамилии Суслопаров предложил заменять словом "цветочек".

В руках озадаченной публики билеты на представление, где ясно указан возраст зрителя — 6+. Одна из юных зрительниц рассказала, что на шоу ничего интересного не было. К своему невероятному удивлению, зрители оказались наблюдателями супружеской измены во всех подробностях — якобы артистов, готовящих представление о той самой Снежной королеве. Такой вот спектакль в спектакле, какое там 6+.

Фразы из шоу:

— Что-то Вы, Аня Андреевна, неудовлетворенная какая-то?

— Это у Вас, Алексей Владимирович, надо спросить, почему я неудовлетворенная.

Как обещали организаторы — это будет история становления Снежной королевы, своеобразный приквел к видимо устаревшему Андерсену. История гласит о том, как муж-сценарист изменяет своей жене и на Новый год уехал к своей любовнице в Но обилие диалогов далеко не детских и вовсе не новогодних вынудило даже ввести в спектакль особое слово, чтобы не материться прямо со сцены: "Все выражения, являющиеся неуместными для публичного представления, однако необходимые для наибольшей реалистичности событий, заменены на слово "цветочек". Одна из зрительниц рассказала, что когда у нее ребенок спросил "что за цветочек", она не знала, что ей ответить.

Ягодки случились уже в фойе — столь смелого прочтения бессмертного произведения разъяренные зрители не поняли и требовали вернуть деньги с самого составителя этого ненормативного букета — унизанного кольцами режиссера Суслопарова. Он сначала выдал расписку о том, что деньги вернет, но затем занял глухую оборону — в официальном ответе на 28 страницах он утверждает: шоу небывалое (идет перечисление задействованного оборудования, в том числе стойка микрофонная "Журавль" 14 штук) и резюмирует — зрелищные услуги были оказаны надлежаще и в полном объеме, возврат денег за билеты невозможен. Здесь, видимо, должен быть "Цветочек".

"У таких людей нет будущего. Если они собираются каким-то образом работать в Челябинской области, то, я думаю, это само за себя говорит — с этими людьми никто больше работать не будет. Ну, во всяком случае, со стороны власти это точно", — прокомментировал ситуацию первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

Но, видимо, уральцам подарили шоу со множеством "цветочков", обозвали напоследок "халявщиками плаксивыми" и в результате просто смылись.

Самый центр Москвы — Мясницкая улица — здесь, согласно данным с сайта, находится компания-организатор концертного шоу. Но таблички нет, телефоны не отвечают. Куда обращаться тем, кому шоу не понравилось, непонятно. Люди хотят, чтобы перед ними извинились за пошлость и отсутствие профессионализма. Коллективная жалоба и в прокуратуру, и в полицию, и в Роскомнадзор, возможно, заставит режиссера Суслопарова сменить или амплуа, или фамилию, иначе на творческом пути его будут ждать сплошные цветочки.