Непредсказуемый сюжет и звездный состав: продолжение сериала "Крепостная" - на "России 1"

Атмосфера 50-х годов XIX века, непредсказуемый сюжет и звездный состав актеров. В главной роли Екатерина Ковальчук — сестра Анны Ковальчук, обаятельного следователя из сериала "Тайны следствия". Смотрите продолжение сериала "Крепостная" на телеканале "Россия 1" в 21.00.

Крепостная душа и разбитое сердце: ее судьба — в руках богатых помещиков. И тот, кого полюбила, — не пара. Надежды рушатся в один миг.

Наивная и беззащитная — крепостная Катерина, ее Алеша — влюбленный и обманутый, хитрый и заносчивый сын помещика Григорий. Жестокий мир интриг и страстей, разобраться в котором будет нелегко.

Благородство и предательство, слезы и любовь. Чувства, которые толкают на невероятные безумства.

История, возвращающая в загадочное прошлое. Необыкновенные костюмы, закрученный сюжет. Галерея судеб на фоне захватывающей эпохи.

В погоне за счастьем и свободой, на пути к заветной воле, за которую придется заплатить высокой ценой. Два разных мира, где герои хотят найти свое место.

Роль Катерины сыграла молодая актриса Екатерина Ковальчук — сестра самой известного следователя страны, звезды сериала "Тайны следствия" Анны Ковальчук. Кстати, о родстве они узнали всего несколько лет назад. Вдохновившись примером старшей сестры, Екатерина поступила в театральный. Теперь работают бок о бок.

"Так получилось, что с Аней одновременно попали в XIX век, потому что у нее был проект "Тайны следствия. Прошлый век", а у меня — "Крепостная". "Крепостная" — это удивительная история. Я все проживала на все 100, 200, 500 процентов, я старалась передать зрителю всю эту боль, даже когда говорю об этом, у меня глаза слезятся. Да, было сложно", — признается актриса Екатерина Ковальчук.

Продолжение сериала "Крепостная" сегодня в 21:00 — на телеканале "Россия 1".