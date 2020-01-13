Захарова удивлена отказом Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Польши не проводить официальные памятные мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения Варшавы от немецких захватчиков.

На своей странице в Facebook российский политик опубликовала новость, о которой стало известно в понедельник, 13 января. В Польше заявили об отказе празднования юбилейной даты, мотивируя это тем, что 17 января на протяжении многих лет не является датой, официально отмечаемой в Варшаве.

Мария Захарова заявила, что не понимает, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения. По словам представителя МИДа, одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются. Захарова отметила, что такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье.

Ранее представитель ведомства высказала свое мнение насчет резолюции Сейма Польши, в которой говорится о равной причастности СССР и Германии к началу Второй мировой войны.