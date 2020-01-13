В аэропорту Хельсинки из самолета Finnair выпал член экипажа

Из припаркованного самолета А320 в аэропорту Хельсинки выпал член экипажа авиакомпании Finnair. Пострадавший получил травмы. Тяжесть состояния человека не поясняется. Известно, что в настоящее время он находится в больнице.

О случившемся сообщает Бюро по расследованию несчастных случаев на транспорте Otkes на своей странице в Twitter. Начато предварительное расследование чрезвычайного происшествия в аэропорту Вантаа.

В момент происшествия на борту воздушного судна пассажиров не было, там находился только персонал. Как сообщает газета Ilta-Sanomat, инцидент произошел после того, как пассажиры направлялись из самолета в автобус, который отвез бы их в терминал. По предварительной информации, член экипажа выпал из открытой двери.