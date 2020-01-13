В Пермском крае для всех желающих "открыт" пустующий морг с черепами и гробами

В городе Березники (Пермский край) заброшенное здание морга буквально открыто для всех желающих. На это обратила внимание одна из местных жительниц.

О холодящей кровь находке Карина Соболева рассказала в одной из групп в социальной сети "ВКонтакте", посвященной чрезвычайным происшествиям в Березниках, приложив соответствующие фото. По ее словам, в бывшее патологоанатомическое отделение может зайти любой желающий, поскольку никаких препятствий в этом нет. Судя по снимкам, на полу здания разбросаны журналы учета невостребованных трупов, бланки врачебного свидетельства о смерти, черепные коробки в пакетах, гробы, экспонаты патологического музея.

Автор поста утверждает, что в одном из помещений заброшенного здания проживают лица без постоянного места жительства, там стоят кружки, пепельницы, бутылки и везде присутствует грязь. Соболева задалась вопросом, почему данное явление никто не контролирует. По ее словам, опасные отходы класса "Б" находятся в свободном доступе для всех.

Корреспондент "Новой городской газеты" побывал в понедельник, 13 января, в здании бывшего корпуса №13 березниковской больницы. Он рассказал, что к утру из анатомического корпуса было вывезено большинство экспонатов. В настоящее время, по информации журналиста, пресс-центр березниковской больницы готовит официальное сообщение.

В пресс-службе больницы имени Вагнера, на балансе которой находится заброшенное здание, пояснили, что ранее в корпусе размещались патологоанатомическое отделение и бюро судебно-медицинской экспертизы. Потом там обустроили патологоанатомический музей. Когда здание обветшало, музей переехал в другое помещение, но часть вещей осталась в здании, сообщает URA.RU. Также в ведомстве рассказали, что объект находится под присмотром сторожей, но в него периодически незаконно проникают посторонние.

Стоит отметить, что автор поста в своем сообщении также напомнила, что ранее из морга хулиганы уже похищали мумию младенца.