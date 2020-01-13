В Подмосковье в масштабной аварии пострадали пять человек

В результате столкновения четырех автомобилей на трассе в Московской области пострадали пять человек.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МВД России по Подмосковью.

Отмечается, что ДТП произошло около 20:30 мск на 31-м километре автомобильной дороги М-9 Балтия. В результате масштабного столкновения машин одна из них загорелась.

На месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции.