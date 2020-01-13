Российские гандболисты проиграли исландцам

Мужская сборная России по гандболу проиграла второй матч на проходящем в Швеции чемпионате Европы. На этот раз наши гандболисты уступили исландцам с результатом 23:34.

Самым результативным в составе россиян с шестью голами стал Глеб Калараш. Игорь Сорока и Даниил Шишкарев забросили по четыре мяча.

Сборная России проиграла второй матч на турнире. Ранее наша команда уступила венграм 25:26. В заключительной встрече группового этапа россияне сыграют с датчанами. В следующий этап выйдут две команды из группы.